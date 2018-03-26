PKK’dan çocuk ve kadınlara roket

Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'de Meryemeyn köyünün kurtarılmasının hemen ardından, YPG/PKK'nın sivillerin bulunduğu sığınağı vurduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. TSK ve ÖSO'nun 9 Mart'ta Meryemeyn köyünü ele geçirmesinin hemen ardından yaşananlar, AA'ya da hizmet veren serbest haberci Humammed Hac Mustafa'nın aksiyon kamerasına yansıdı. Köyün ana caddesinde kayıtta olan kamera, yol üzerindeki bir binanın sığınağından dışarı açılan kapının ağzında oturan kadın ve çocukları görüntülüyor. Videoda ıslık sesiyle bir roketin geldiği ve patladığı duyuluyor. Ardından sığınağın içindeki sivillerin çığlık çığlığa kaldığı anlar görülüyor. Patlamanın etkisiyle toz bulutunun kapladığı sığınaktaki 30 kadar sivil, ne yapacağını bilemeden sağa sola koşturuyor. Anneler, çocuklarını bulmaya çalışırken yaralı bir kız çocuğu araca bindiriliyor.

İÇERİDE 30 SİVİL VARDI

Saldırının ardından, sığınakta bulunan kadın ve çocuklardan 10'dan fazlasının şarapnelle yaralandığı, ölen olmadığı tespit edildi. Görüntüleri çeken haberci Mustafa, yaşadığı anları şöyle anlattı: "Sığınakta çoğu kadın ve çocuklar 30 kadar sivil bulunuyordu. Saldırı sonucu çok sayıda sivil yaralandı. Çocuklar çok korkmuştu. TSK desteğiyle ÖSO birlikleri ambulansları olay yerine intikal ettirdi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı Çok şükür ölen olmadı."