Sınıra zırhlı araç sevkiyatı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınıra askeri araç sevkıyatı sürüyor.
VATANDAŞLAR SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU
Erzurum'dan gelen zırhlı askeri araçları taşıyan 50 tır, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların sevgi gösterileri arasında sınıra uğurlandı. Çeşitli askeri zırhlı araçları taşıyan tırların geçişleri esnasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erzurum Tankçı Taburundan gelen 50 zırhlı araç ile askerleri taşıyan 2 otobüs, Gölbaşı ilçesinden sınıra doğru ilerledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ve sevgi gösterileri eşliğinde Gölbaşı ilçesinden geçen askerler, vatandaşları el sallayarak selamladı.