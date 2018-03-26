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Sınıra sevkiyatı

’dan gelen zırhlı askeri araçları taşıyan 50 tır, ’ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların sevgi gösterileri arasında sınıra uğurlandı. Çeşitli askeri ları taşıyan tırların geçişleri esnasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 11:32
Sınıra zırhlı araç sevkiyatı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınıra askeri araç sevkıyatı sürüyor.

VATANDAŞLAR SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU

'dan gelen zırhlı askeri araçları taşıyan 50 tır, 'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların sevgi gösterileri arasında sınıra uğurlandı. Çeşitli askeri ları taşıyan tırların geçişleri esnasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erzurum Tankçı Taburundan gelen 50 zırhlı araç ile askerleri taşıyan 2 otobüs, Gölbaşı ilçesinden sınıra doğru ilerledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ve sevgi gösterileri eşliğinde Gölbaşı ilçesinden geçen askerler, vatandaşları el sallayarak selamladı.

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Sınıra zırhlı araç sevkiyatı
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