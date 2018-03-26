Son dakika: Bombalı eylem hazırlığındaki PKK’lılar yakalandı!

13 Aralık 2017'de İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin yapıldığı kongre vadisine bulunan polis ve güvenlik görevlilerine yönelik bir saldırı için hazırlandığı belirlenen aracın içerisinde, RDX, HMX VE PTN patlayıcı doldurularak bomba düzeneği haline getirilmiş 8 yangın söndürme tüpü ele geçirilmişti.

İstanbul Bahçelievler'de yakalanan bomba yüklü araç olayı sonrasında İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren N.M.A. isimli şahsın yeni bir saldırı için hazırlık yaptığı belirlendi. Eylem amaçlı örgüt mensuplarıyla irtibat kuran, eylemde kullanmak amacıyla araç ve malzeme arayışında olan şüphelinin örgütün sözde Özel Kuvvetler faaliyetlerinde kullanmak amacıyla şahısları örgütlemeye çalıştığı belirlendi.

TUTUKLANDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanan N.M.A. ile irtibatlı 5 şahıs da gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5'i serbest bırakılırken N.M.A., 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.