Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Türk komandolar mayın arama köpeklerini sırtlarında taşıdı!

Türk lar mayın arama lerini sırtlarında taşıdı!

larımız Suriye'de tarih yazarken, aynı zamanda dünyada eşi benzeri görülmemiş insanlık örnekleri ortaya çıkartıyor. Bugün 'nin () Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflar gördü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 23:08 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 23:21
Türk komandolar mayın arama köpeklerini sırtlarında taşıdı!

lar, dağlık alanda mayın arama leri zarar görmesin diye köpekleri sırtlarında taşıdı.
Şemdinli Balkayalar'da sınıra sıfır noktasında komandoların operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Yüksek dağlık ve kayalık arazide onlara eşlik eden ve hatta bazen onlarca askerin hayatını kurtaran mayın arama köpekleri hem komandolar tarafından hem de vatandaş tarafından çok seviliyor. Çok sevilen mayın arama köpekleri dağlık alanda zarar görmesin diye komandolar tarafından sırtlarda taşınıyor.

Türk komandolar mayın arama köpeklerini sırtlarında taşıdı!

'nin () Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflar gördü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk komandolar mayın arama köpeklerini sırtlarında taşıdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN