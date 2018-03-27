Afrin sokakları canlandı

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin merkezinde fırın, berber ve lokantanın da aralarında bulunduğu bazı iş yerleri açılırken, halk da sokağa çıkmaya başladı.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Caddelerdeki hareketlilik artarken seyyar satıcıların da yerlerini almaya başladığı görüldü. Sokaklarda top oynayan çocuklar, gezen vatandaşlar dikkati çekti. Afrin merkezinde terör örgütünün izleri de görülüyor. Duvarlarda terör örgütü lehine resimler ve yazılar yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geceleri devriye gezmeye devam ettiği ilçede yardım kuruluşlarının sıcak yemek dağıtımı da sürüyor. Mehmetçik'in ilçelerinde bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden vatandaşlar, daha önce özgürce sokağa çıkamadıklarını, teröristlerin zorla gençleri silah altına almak için kaçırdığını söyledi.

SOKAKLARDA TEMİZLİK SÜRÜYOR

TSK, Afrin merkezindeki mayın arama- tarama çalışmalarını sürdürüyor. Teröristlerce bir çukura tuzaklanan iki el yapımı patlayıcı imha edildi. Afrin'in kuzeybatısında teröristlerce açılan barikatta arama yapan Mehmetçik, toprağın içine gizlenmiş iki el yapımı patlayıcı buldu.