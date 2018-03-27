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: Her zaman hassasiyet göstereceğiz

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
Binali Yıldırım: Her zaman hassasiyet göstereceğiz
Başbakan ise 27 Mart dolayısıyla yayımladığı mesajda sanatın ve tiyatronun insan ruhunu iyileştirdiğine vurgu yaptı. Birey ve toplum arasındaki ilişkiyi irdeleyen ve topluma ayna tutan tiyatronun, aynı zamanda güçlü bir eğitim aracı olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti: "Ülkemizin estetik ve sanatsal yönden gelişmesine katkılarını başarıyla sürdüren ve köklü bir geleneği olan Türk tiyatrosunun daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Geleneksel Türk tiyatrosunu yaşatmak ve tiyatrolarımızın gelişimini sağlamak için gereken hassasiyeti her zaman göstereceğiz."
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Binali Yıldırım: Her zaman hassasiyet göstereceğiz
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