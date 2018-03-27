Binali Yıldırım: Her zaman hassasiyet göstereceğiz

Başbakan Binali Yıldırım
ise 27 Mart Dünya Tiyatro Günü
dolayısıyla yayımladığı mesajda sanatın ve tiyatronun insan ruhunu iyileştirdiğine vurgu yaptı. Birey ve toplum arasındaki ilişkiyi irdeleyen ve topluma ayna tutan tiyatronun, aynı zamanda güçlü bir eğitim aracı olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti: "Ülkemizin estetik ve sanatsal yönden gelişmesine katkılarını başarıyla sürdüren ve köklü bir geleneği olan Türk tiyatrosunun daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Geleneksel Türk tiyatrosunu yaşatmak ve tiyatrolarımızın gelişimini sağlamak için gereken hassasiyeti her zaman göstereceğiz."