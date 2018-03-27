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'dan bürokrasiye uyarı

Geçtiğimiz günlerde olağan il kongrelerinde konuşan , "Sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin." ifadelerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokrasiye uyarı

geçtiğimiz günlerde bürokrasiye karşı tepkilerde bulunmuştu. Pazar günü partisin olağan il kongrelerinde konuşan Erdoğan bürokrasiye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok. İstemiyorsa istifa etsin. Bizim işimiz gücümüz var. Kimsenin yokluğu bu ülkede herhangi bir boşluğu ve eksiği ortaya çıkarmaz " ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokrasiye uyarı

"BÜROKRASİNİN YAVAŞLAMASINA NEDEN OLANLAR İSTİFA ETSİN"

Erdoğan'ın işaret ettiği bürokratik sorunlar Türk siyaseti için yeni bir sorun değil. dönemlerinde bürokraside var olan sorunlar büyük ölçüde çözülse de hala bazı sorunlar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bürokrasinin yavaş çalıştığını ve sorumluluk almaktan çekinen bürokratların istifa etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Erdoğan, bu yavaşlamanın devletin ilerlemesi yolunda engeller çıkardığını da ifade etti.

Bu sorunların dile getirilmesinin bürokratik engellerin kaldırılması anlamına geldiğini söyleyen SABAH gazetesi temsilcisi , "Bu yavaşlamanın yok edilmesi için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekli olduğunu" vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokrasiye uyarı
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