Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan’ın 45 yıllık ders kitabı

Erdoğan’ın 45 yıllık ders kitabı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
Erdoğan’ın 45 yıllık ders kitabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lise yıllarına ait tefsir ders kitabı, 45 yıl sonra lı yazarın çalışma odasındaki kütüphanesinde tesadüfen ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayan ve rahatsızlığı sebebiyle memleketi Karaman'daki evine dönen yazar, muhaddis ve Konya'nın ilk milli güreşçisi olan Muzaffer Can, kitabın İstanbul'daki evinde damadının çalışma odasında tesadüfen bulunduğunu söyledi. Can kitaba bakınca, "Kitabın ilk sayfasında "6-B - 423/ Tayyib Erdoğan" yazısı, içinde de Erdoğan'ın el yazısıyla Arapça ve Türkçe notları yer alıyordu. Araştırmam sonucunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1973'te mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde kullandığı tefsir kitabı olduğunu tespit ettim" dedi. Konuyla ilgili haberin yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın kitabı istediğini de söyleyen Can, "Tayyip Bey'e kitabı vereceğim, zaten kitap bize ait değil, onun kitabı" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan’ın 45 yıllık ders kitabı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN