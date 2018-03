Erdoğan’ın 45 yıllık ders kitabı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lise yıllarına ait tefsir ders kitabı, 45 yıl sonra Karaman lı yazarın çalışma odasındaki kütüphanesinde tesadüfen ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayan ve rahatsızlığı sebebiyle memleketi Karaman'daki evine dönen yazar, muhaddis ve Konya'nın ilk milli güreşçisi olan Muzaffer Can, kitabın İstanbul'daki evinde damadının çalışma odasında tesadüfen bulunduğunu söyledi. Can kitaba bakınca, "Kitabın ilk sayfasında "6-B - 423/ Tayyib Erdoğan" yazısı, içinde de Erdoğan'ın el yazısıyla Arapça ve Türkçe notları yer alıyordu. Araştırmam sonucunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1973'te mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde kullandığı tefsir kitabı olduğunu tespit ettim" dedi. Konuyla ilgili haberin yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın kitabı istediğini de söyleyen Can, "Tayyip Bey'e kitabı vereceğim, zaten kitap bize ait değil, onun kitabı" diye konuştu.