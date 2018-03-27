FETÖ’cü hainden gazilere tehdit

FETÖ'NÜN 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davaya İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Müşteki gazi Fatih Öztürk "15 Temmuz bir darbe değil katliamdır. Sanki karşılarında 'Allahu Ekber' diyenler değil de İngiliz, Fransız, Yunan ya da İsrail askeri var gibi ateş ediyorlardı" dedi. Öztürk'ün ifade verdiği sırada bir gazi söz alarak, tutuklu sanık Tugay Çiçek'in işaret parmağıyla, "Size sonra göstereceğiz" diye kendilerini tehdit ettiğini, bu hareketi yaparken de diğer eliyle parmağını perdelediğini söyledi. Müştekiler ve gazilerin tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı. Sanık Çiçek salondan çıkarıldı. Bir müşteki avukatı savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Duruşma bugüne ertelendi.

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