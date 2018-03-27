Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ’cü hainden gazilere tehdit

’cü hainden gazilere tehdit

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
FETÖ’cü hainden gazilere tehdit

'NÜN darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davaya 25. 'nde devam edildi. Müşteki gazi "15 Temmuz bir darbe değil katliamdır. Sanki karşılarında 'Allahu Ekber' diyenler değil de İngiliz, Fransız, Yunan ya da askeri var gibi ateş ediyorlardı" dedi. Öztürk'ün ifade verdiği sırada bir gazi söz alarak, tutuklu sanık Tugay Çiçek'in işaret parmağıyla, "Size sonra göstereceğiz" diye kendilerini tehdit ettiğini, bu hareketi yaparken de diğer eliyle parmağını perdelediğini söyledi. Müştekiler ve gazilerin tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı. Sanık Çiçek salondan çıkarıldı. Bir müşteki avukatı savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Duruşma bugüne ertelendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’cü hainden gazilere tehdit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN