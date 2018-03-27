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'nün darbe girişimine ilişkin 'deki dava

'de, 'nün () 2016'daki darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı 'in bir numaralı sanık olduğu, 280 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İzmir 2. , Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 17:51 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 17:54
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İzmir'deki dava
Örgüt elebaşı 'in bir numaralı sanık olduğu davanın görülmesine devam edildi

'de, 'nün () 2016'daki darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 280 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İzmir 2. , Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

ESKİ PİLOT YÜZBAŞI DİNLENDİ

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, tutuklu sanık eski pilot yüzbaşı Bircan Kayıkçı, darbe teşebbüsünün yaşandığı gece komutanının emriyle görev yaptığı 'na gittiğini, tutuklu sanık eski filo komutanı Beşir Kanat'ın Çiğli'den alınacak iki kişinin belirtilen yere götürülmesi yönündeki emrini normal gelmediği için sorguladığını söyledi.

Bu emri almasının ardından uçmama kararı aldığından uçuş için hiçbir hazırlık yapmadığını iddia eden Kayıkçı, hazırlık yapmadan uçması halinde uçağın düşme ihtimalinin mahkemece bilinmesi gerektiğini, daha uçak başına gitmeden emrin ayrıntılı bir şekilde öğrenme isteğine karşı Kanat'tan buna ilişkin tatmin edici bir cevap alamadığını bildirdi.

"UÇMAK İSTEMEDİĞİMİZDEN UÇMADIK"

Uçağın birinci pilotu tutuklu sanık eski yüzbaşı Hakan Barış ve diğer uçuş ekibinin de uçmak istemediğini belirtmesi üzerine işlerinin kolaylaştığını belirten Kayıkçı, "Normal şartlarda Casa uçağıyla Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına gitmeyiz. Yüksek rütbeli komutanlarımız bile uçmak için Kaklıç'a gelir. Kanat'ın emri bana tuhaf geldiği için Çiğli'ye gitme emrini sorgulamam gerekiyordu. Zaten uçak başına gitmeden, uçuş yapmayacağımızı kararlaştırmıştık. Yani uçmama kararı almıştık ekiple birlikte. Uçmak isteseydik bu isteğimizi yerine getirirdik. Uçuşların yasak olduğunu öğrendikten sonra hemen geri döndük. Uçuşların engellenmesi için piste konulan bir araç bizi engelleyemezdi. Uçmak istemediğimizden uçmadık." beyanında bulundu.

Uçmak istemediğini söylediği Kanat'ın sesini yükselterek, "Ne biçim yüzbaşısın, bir pisti açtıramıyorsun." şeklinde bağırmasının hala kulaklarında çınladığını savunan Kayıkçı, iddia makamının "Kanat'ın verdiği emri sorgulamadığı"na ilişkin suçlamayı kabul etmediğini, bu emri her aşamada sorguladığını ifade etti.

"EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE DEĞİLDİM"

Kayıkçı, tutuklu sanıklar Kanat, filonun eski kol komutanı Nihat Kafes ve eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Albay Ramazan Elmas ile eylem birlikteliği içerisinde olduğuna ilişkin suçlamayı de reddederek, 15 Temmuz 2016'dan önce de darbe girişiminin olduğu gün de bunlarla eylem birliği içerisinde olmasının söz konusu olamayacağını ileri sürdü. Kayıkçı, "Bunların kendi aralarında ne konuştuklarını bilmiyorum. Çiğli ve Kaklıç'ta olup bitenden ve sözde sıkıyönetim direktifi emrinden haberim yoktu." dedi.

FETÖ tarafından birçok kez mağdur edildiğini iddia eden Kayıkçı, bu örgütle birlikte hareket ettiği ve darbe girişimine destek verdiği suçlamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kayıkçı, "20 aydır tutukluyum. Bu süreçte hakkımdaki delillerin toplandığını düşünüyorum. Ben de mağdur oldum, ailem de geçen sürede mağdur oldu. Artık bu mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. Vatan ve milletine ihanet edecek biri değilim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmanın yarın devam edilmesini kararlaştırdı.

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