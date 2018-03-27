FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 317 kişi hakkında açılan davaya tanıkların beyanlarının alınmasıyla devam edildi.

Tanık Ayan: Teğmenlere 'hayırdır' diyerek ne yaptıklarını sordum. 'Komutanım tatbikat var' dediler. Ben de 'Gerçek mermi ile tatbikat mı olur?' dedim. Bir şey demediler. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra sanık yakınları ve avukatları katıldı.

ÇARPICI İTİRAFLAR

Tanık olarak dinlenen İsmail Aycan Ayan, olay günü Jandarma Okullar Komutanlığı'nda nöbetçi olduğunu, kışlada akşam saatlerine kadar olağan dışı bir durum olmadığını beyan etti. İlerleyen saatlerde nöbetçi amiri ile televizyondan boğaz köprülerinin kapatıldığı haberlerini gördüğünü anlatan Ayan, bundan bir süre sonra bazı teğmenlerin nöbet tuttuğu bölgeye gelerek, mühimmat sandığından "silahlarına mermi bastıkları"nı söyledi.

Bunun üzerine teğmenlerin yanına giderek neler olduğunu sorduğunu ifade eden tanık Ayan, "Teğmenlere 'hayırdır' diyerek ne yaptıklarını sordum. 'Komutanım tatbikat var' dediler. Ben de 'Gerçek mermi ile tatbikat mı olur?' dedim. Bir şey demediler." dedi.

"ELİ SİLAHLI TEĞMENLER BEKLETİLİYORDU"

Bundan kısa bir süre sonra nöbetçi amiri Recai Atasavun ile görüştüğünü, Atasavun'un sanık eski tuğgeneral Sadık Köroğlu'nun talimatı ile görevi gelen ekibe bırakmalarını söylediğini aktaran tanık Ayan, bundan sonra bir odaya alınarak, bekletildiklerini, silahlarının ve telefonlarının alıkonulduğunu dile getirdi.

Sadık Köroğlu

Bekletildikleri odanın önünde sürekli olarak eli silahlı teğmenlerin bekletildiğini kaydeden Ayan, sabah saatlerinde yaşadıklarını, "Tarık Görener, sabah saatlerinde bulunduğumuz odaya geldi. Telefonlarımızı masanın üzerine bıraktı. Recai yarbay ne olduğunu sordu. Görener, 'Hakkınızı helal edin, bizi de kandırmışlar' dedi." sözleriyle aktardı.

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"EMİR GELİRSE VURURUM"

Görener'in bu hareketinden sonra bir teğmenden darbe girişiminin başarısız olduğunu öğrendiğini anlatan tanık Ayan, sabah saatlerinde kışla emniyetinin sağlandığını ifade etti.

Tanık Ayan, darbe girişimini öğrendikten sonra darbecilere müdahale etme şansı olup olmadığının sorulması üzerine, "Silahları tam dolduruşta, kafamıza silah dayamış olan teğmenler var. 'Bizi vuracak mısınız?' dediğimizde 'Emir gelirse vururum' diyen, etrafa boş boş bakan teğmenler var. Ne yapabiliriz?" diye konuştu.

DARBECİLERDEN "TATBİKAT" YALANI

Tanık astsubay Murat Demirci, nöbetçi olduğu için 15 Temmuz akşamı okula gittiğini, nöbeti devraldıktan bir süre sonra okula gelen minibüsten yüzbaşı Serdar Acar ile bazı askeri personelin indiğini ifade etti.

Acar'ın kendisine okul komutanının emriyle yapılacak tatbikat için geldiklerini söylediğini aktaran Demirci, bunu nöbetçi heyetine bildirdiğini anlattı.

Saat 01.00'den sonra da bölgeye bir binbaşının gelerek, emir komutayı devraldığını kaydeden tanık Demirci, daha sonra konuştuğu amirinden kışlaya gelenlerin darbeci olduğunu öğrendiğini, fırsat olması halinde darbecileri derdest etmek için talimat aldıklarını dile getirdi.

Demirci, sabah saatlerine doğru bulunduğu bölgedeki çoğunluğu teğmen olan şahısları ikna ederek, bölgeden gönderdiklerini anlattı.