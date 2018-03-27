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'da 11 etkisiz hale getirildi

'ın ilçesi 'nda düzenlenen hava destekli da 11 in etkisiz hale getirildiği bildirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 'da 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu tespit edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 02:46 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 02:48
Hatay'da 11 terörist etkisiz hale getirildi
'nda düzenlenen da 11 etkisiz hale getirildi.

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak güvenlik güçleri tarafından sürdürülen planlı operasyonlar kapsamında, İlçesi Karagöz Mahallesi Meti sırtları bölgesinde bir grup terörist tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgeye sevk edilen yakın hava desteği ile saat 19.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu alan ateş altına alındığı operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Ancak şu ana kadar 6 bölücü terör örgütü üyesinin cesedine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 4 adet M-16 tüfek 1 roket atar ve bir tabanca ile bunlara ait mühimmatlar ele geçirilmiştir."

Açıklamada, ele geçirilen teröristlerin 09 Temmuz 2017 tarihinde ilçesinde iki güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 19 Ekim 2017 tarihinde Samandağ İlçesi Sahil Güvenlik Komutanlığına silahlı saldırı yapılması ve arazide arama-tarama faaliyeti icra eden birliğe saldırarak bir güvenlik görevlisinin yaralanması ve 18 Mart 2018 tarihinde Arsuz İlçesi Hacıahmetli Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapmakta olan kişileri durdurarak propaganda yapılması olaylarını gerçekleştiren terörist grup olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Bölgede operasyonların ve arama-tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
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Hatay'da 11 terörist etkisiz hale getirildi
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