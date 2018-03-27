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Jandarmadan sahtecilere operasyon

Son dakika haberi: 'da sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve belge düzenleyerek aralarında terör örgütü üyelerinin de yer aldığı aranan kişilerin na kaçmalarına yardımcı oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:59
Jandarmadan sahtecilere operasyon

'da sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve belge düzenleyerek aralarında terör örgütü üyelerinin de yer aldığı aranan kişilerin na kaçmalarına yardımcı oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

NÜFUS CÜZDANI VE PASAPORTLAR ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul İl Jandarma ekipleri, bazı kişilerin İstanbul'da terör örgütü mensupları başta olmak üzere hakkında arama kararı bulunan kişiler için düzenlediği bilgisine ulaştı. Ekipler, geçtiğimiz günlerde Bakırköy'de matbaa olarak kullanılan adrese operasyon düzenledi. Matbaada yapılan aramada, çok sayıda sahte , sürücü belgesi, pasaport, çeşitli kurumlara ait ustalık belgeleri, özel güvenlik kartları ve üniversitelere ait güvenlik hologramları ile sahte belgelerin yapımında kullanılan makine ve baskı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Aralarında terör örgütü üyelerinin de yer aldığı aranan kişilere sahte kimlik, pasaport ve belge düzenledikleri öne sürülen 2 şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Jandarmadan sahtecilere operasyon
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