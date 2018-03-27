Kılıçdaroğlu yalanlarıyla artık psikolojinin konusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalanlar zincirine her gün bir yeni halka ekliyor. Siyasetçiler Kılıçdaroğlu'na doğruları anlatmaktan yorulduklarını belirtirken, uzmanlar bunun psikolojik bir vaka olduğunu söylüyor. Az önce Ahaber ekranlarına canlı bağlanan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, Kılıçdaroğlu'nun bugün meclisteki grup konuşması esnasında söyledikleri ile artık "siyasetin konusu olmaktan çıkarak psikolojinin konusu" haline geldiğini söyledi. Ahaber ekranlarında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programında, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana Kılıçdaroğlu'nun 'mitomani vakası' olduğunu gösteren görüntüler bir araya getirildi. İşte o görüntüler:

'Kılıçdaroğlu artık psikolojinin konusu' Bölüm 1

MAHİR ÜNAL: "BİZ KILIÇDAROĞLU'NA DOĞRULARI ANLATMAKTAN YORULDUK"

Kılıçdaroğlu artık psikolojinin konusu Bölüm 2

MELİH ALTINOK: DEVLET KURAN PARTİNİN KONFORUYLA HAREKET ETMEYE ALIŞTILAR

Avrupa Birliğinin bile en sonunda gerçekleri itiraf etmek durumunda kaldığını söyleyen Melih Altınok, Kılıçdaroğlu'nun tutarsızlıktaki ısrarının izahının mümkün olmadığını belirtti. Dünya kaynarken, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de ana muhalefeti sabote ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu artık psikolojinin konusu Bölüm 3

PEKİ NEDİR BU 'MİTOMANİ' HASTALIĞI?

Mitomani, kişilerde kendi söylediği yalana inanma hastalığıdır. Bu tür hastalar hatalarını örtmek için sürekli yalana başvururlar. Bir süre sonra söyledikleri yalanlara kendileri de inanmaya başlarlar. Zaman içinde kendi vicdanlarından uzaklaşmaya başladıkça, gerçek bir varlık elde etmek amacıyla yalan söylemeye devam ederler. Çevrenizde suçluluk psikolojisiyle hareket ederek, suçunu bastırmaya çalışan kişiler vardır. Mitomani olarak adlandırılan bu durumdaki kişiler, çıkar elde etmek ya da çevresinin ilgisini çekmek içinde yalana başvururlar. Bu yapıdaki kişiler bir makamı elde etmek için bile yalan söyleyebilirler. Mitoman kişiler için yalan söylemek yaşamlarının rutin davranışı haline gelmiştir. Söylemiş oldukları yalanların ortaya çıkması durumunda, bundan herhangi bir suçluluk hissetmezler. Mitomani kişiler için yalan söylemek olağan bir davranıştır. Bu kişiler sessizliğe tahammül edemezler. Bulundukları ortamda yalan ve abartılarla birlikte konuşmaya girerler. İlk başlarda kişilerin söyledikleri yalanlar kolay anlaşılmaz.