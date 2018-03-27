Son Dakika Haberi: İstanbul'a şehit ateşi düştü

Hatay Amanoslar'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur (25)' un Başakşehir'deki baba evine acı haber ulaştı. Şehit Uzman Çavuş'un ailesinin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin babası Sabahattin, annesi Nazmiye Tokur ve kardeşleri taziyeleri kabul etti.

"DEVLETİMİZİN ARKASINDAYIZ"



Şehit babası Sabahattin Tokur, "Devletimiz ve vatanımız sağ olsun. En son kandil gecesi konuştum. İyi olduğunu söyledi. Devletimizin arkasındayız" dedi.

1,5 ÖNCE EVLENMİŞTİ



1,5 yıl önce Melike Tokur ile evlendiği öğrenilen Samet Tokur, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Samsun Salıpazarı İlçesi Kalfalı köyünde toprağa verilecek.

AMANOS ŞEHİDİNİ SİLAH ARKADAŞLARI UĞURLADI

Hatay'da Amanos Dağları'nda terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur için Adana'da tören düzenledi. Hatay'dan gelen silah arkadaşları şehidi memleketi Samsun'a uğurladı.

Amanoslar'da PKK ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur (25) için Adana İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile kent protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Özgeçmişinin okunmasının ve dua edilmesinin ardından Şehit Samet Tokur'un naaşı memleketi Samsun'a uğurlandı. Bu sırada Hatay'dan gelen şehidin silah arkadaşları dua edilirken duygulandı.

1 yıllık evli olan Tokur'un naaşı yarın Salıpazarı Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kalfalı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.