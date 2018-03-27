Son Dakika Haberi:Tel Rıfat kontrol altında mı?

A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak'ın verdiği bilgilere göre Tel Rıfat bölgesi bugün itibariyle tamamen kontrol altına alındı.

Terör örgütü PKK'nın 2016 yılında ele geçirdiği Tel Rıfat bugün tamamen özgürleştirildi.

Münbiç'e yapılacak harekatta en önemli noktalardan biri olan Tel Rıfat'ı önemli kılan bir özellikle terör koridoru içinde yer alan çok önemli bir nokta olmasıydı.

İhlas Haber Ajansı sabah saatlerine geçtiği haberde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Tel Rıfat'ın 1 kilometre doğusunda kalan Şeyh İsa ve Umm Havş adlı 2 köye hava destekli operasyon düzenlediğini duyurmuştu.

TEL RIFATLILAR, TERÖRİSTLERİ ÇIKARMAK İÇİN TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTİYOR

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'den yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden Azez'e sığınan siviller ve yetkililer, yüzbinlerce sivilin evlerine dönüşü ve Fırat Kalkanı bölgesinin de güvenliğinin sağlanması için Tel Rıfat'ın da terörden arındırılmasını istiyor.

Azez'de faaliyetlerini sürdüren Tel Rıfat yerel meclisi başkanı Mahmut Allito, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK 2016'da bölgeyi ele geçirdi. 50'den fazla köy PKK'nın saldırıları sonucu işgal edildi. Yoğun saldırılar sonucu aileler, Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı. Terör örgütü Tel Rıfat'ı ele geçirdi. Bölgeden yaklaşık 250 bin sivil göç etmek zorunda kaldı." dedi.