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Son dakika: 'de / operasyonu

Son dakika haberi...'de / bölücü terör örgütüne işbirlikçi faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şahıs tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 15:19 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 15:20
Son dakika: Hakkari'de PKK/KCK operasyonu

Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Mart nevruz etkinlikleri öncesi kamu düzenini bozacak olay ve eylemlerin önüne geçmek amacıyla 18 Mart 2018 günü saat 06.00 sıralarında il merkezinde eşzamanlı operasyonlar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yürütülen operasyon neticesinde; / bölücü terör örgütüne işbirlikçi faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Son dakika: Hakkari'de PKK/KCK operasyonu
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