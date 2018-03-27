Tel Rıfat'ı havadan görüntülendi

AA'nın drone ile kaydettiği görüntülerde, ilçe merkezini çevreleyen geniş tarım arazilerine dev çukurlar kazıldığı göze çarpıyor. Yine kent merkezinin etrafına uzun ince savunma mevzileri kazıldığı ve bunların bir alanda birleştiği görülüyor.

Merkezde bulunan ve ilçeye ismini veren Rıfat Tepesi'nin de yansıdığı görüntülerde kent merkezinde pek sivil hareketliliğin olmaması dikkati çekiyor.

Videoda, merkeze yaklaşık 5 kilometre mesafede, teröristlerin toplanma noktası olarak kullandığı dikdörtgen bir arazide, tek katlı yapılar ve araçlar görülüyor.

Tel Rıfat havadan görüntülendi

TEL RIFAT, TÜRKİYE SINIRINA 18 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNUYOR

Afrin'deki terör örgütü YPG/PKK, Şubat 2016'da Tel Rıfat'ı işgal etmişti. Örgüt, böylece Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı. Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı, örgütün bu girişiminin sonuçsuz kalmasını sağlamıştı.

İlçe sakini yüz binlerce Arap sivil, Fırat Kalkanı bölgesine komşu ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesine sığınmıştı. Örgüt, işgalden sonra Tel Rıfat'a Afrin'den getirdiği, kendisine bağlı aileleri yerleştirmişti. YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı kurmayı planlıyordu.

Halihazırda ilçede 15-20 bin civarı Kürt ve Arap yaşıyor. Bunların ancak 700-800 kadarı Tel Rıfat'ın yerlisi Araplardan oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti Trabzon 6. olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, "İnşallah kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alarak, bu harekatı hedefine ulaştıracağız." demişti.

Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu, hafta sonu Zeytin Dalı Harekatı'yla topraklarının da kurtarılması için Suriye-Türkiye sınırındaki Azez'de gösteri düzenlemişti. TSK, İHA'ların kaydettiği görüntüleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO gruplarında çok sayıda Tel Rıfatlı bulunuyor.