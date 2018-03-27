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Teröristler, ormanı ateşe verdi

'ndaki operasyon sırasında terör örgütü mensuplarının iki farklı noktadan çıkarttığı da yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 16:34

'ın Arsuz ilçesi 'nda düzenlenen hava destekli operasyon sırasında, terör örgütü mensuplarının iki farklı noktadan çıkarttığı söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarara uğradı.

Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, terör operasyonu yürütülen Amanos Dağları'ndaki iki farklı noktadan yangın ihbarı aldıklarını söyledi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye ekip sevk edildiğini belirten Ketmen, "Operasyondan sonra terör unsurlarının, gizlenmek amacıyla bölgedeki iki noktayı ateşe verdiğini tahmin ediyoruz. Üç tim, 6 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir kepçe ve 5 teknik elemanla iki yangına da müdahale etti. Şu an noktalar kontrol altına alındı, ekiplerimizin soğutma çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

Ketmen, yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar alanın zarar gördüğünü kaydetti.

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Teröristler, ormanı ateşe verdi
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