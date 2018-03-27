Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
, Ankara'da Milli Kütüphane'de düzenlenen ve bu yılki teması "Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler" olan 54. Kütüphane Haftası açılış programında konuştu. Yoğun bir şekilde kitap okuyanların kullandıkları Türkçe'nin çok farklı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, kitabın sadece insanların iç dünyasını ve ufkunu geliştirmekle kalmadığını aynı zamanda kullandığı lisanın da daha güzel bir şekilde kullanılmasına vesile olduğunu söyledi. GECE DE AÇIK OLACAK
Kütüphanelerin yaşayan mekânlar haline dönüştürülmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Biz istiyoruz ki gençlerimiz de 24 saatlerini kütüphanelerde geçirsin. Bunun ilk örneğini Beyazıt Kütüphanesi'nde verdik. Bu kütüphanemiz 24 saat açık, bazı geceler insanlar orada bir araya geliyorlar. Kütüphaneleri daha canlı hale getirmek, yaşayan kütüphaneler haline getirmek en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğimiz somut bir hedeftir. 71 il halk kütüphanemiz, gece 11'lere kadar açıktır. Her birisinin 24 saat açık hale gelmesi için çalışacağız. Özellikle kütüphaneci arkadaşlarımız bu konuda biraz fazla fedakârlık yapacaklar" dedi. Etkinlikte Mardin'de yaşayan 11 yaşındaki kitap kurdu Emine Zehra Sonkaya, ödülünü Bakan Kurtulmuş'tan aldı. Sonkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmesi için Kurtulmuş'a bir mektup verdi.