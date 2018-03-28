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Zirvesi sonrası Yunan basını çizdi

Varna’da düzenlenen - Zirvesi'ne büyük umut bağlayan ve hayal kırıklığına uğradı. Bu durum Yunan basınının çizdiği karikatürlere de yansıdı.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:17
AB Zirvesi sonrası Yunan basını çizdi

'ın Varna kentinde düzenlenen - Zirvesi'nde vizenin kaldırılması, Gümrük Birliğinin iyileştirilmesi ve Avrupa Birliğinin 2016 ve 2017 yılı için öngördüğü 6 milyar euronun tam olarak ödenmesi konuşuldu.

HAYAL KIRIKLIĞI

ve ise, bu toplantıda Türkiye'ye baskı yapılarak tutuklu 2 Yunan askeri ve 'deki tatbikatların durdurulacağını hayal ediyordu.

Zirvenin ardından Yunan yayın organı Kathimerini, AB'nin Türkiye'ye herhangi bir yaptırım gücünün olmadığını bir karikatürle servis etti.

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AB Zirvesi sonrası Yunan basını çizdi
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