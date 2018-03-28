Cumhurun ittifak andını bozamayacaklar

MHP lideri Devlet Bahçeli 18 Mart'ta gerçekleştirilen MHP'nin 12. Büyük Kurultayı sonrası dün Meclis'teki ilk grup toplantısına katıldı. Bahçeli konuşmasında şunları söyledi:

Türk milleti hıyanete teslim olmayacak. Türkiye, terörizmi kullanan dost görünümlü hasımların oyuncağı olmayacak, egemenlik ve güvenlik haklarını zedeletmeyecek. CHP, HDP, İP, FETÖ, PKK, PYD ve diğer yedekleri cumhurun ittifak andını bozamayacak. Unutmayın ki, yaşayacaksak adam gibi yaşayalım. Öleceksek de adam gibi ölelim. Var olacaksak tam bağımsız kalalım.

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'ndan alnının akıyla çıktı. Tel Rıfat'tan Sincar'a, Ayn El Arap'tan Kandil'e kadar adım adım, aşama aşama, köşe bucak teröristler bulunup yok edilmeli.

Kontrollü istikrarsızlık ABD'nin bölgedeki stratejik tercihi. Türkiye ve Türklükle kapanmamış hesabı ve kuyruk acısı olanlar, Sevr özlemiyle yanıp tutuşanlar, Türkiye'nin itibarını sarsmak, istikrarını bozmak, tecrit ederek yalnızlığa itmek için ihanet cephesi açanlar, inançla söylüyorum ki, hesapları kursaklarında kalarak yine kaybedeceklerdir.

Türkiye; AB'ye mecbur değildir, muhtaç değildir, mahkum değildir. Ya onurlu, eşit ve saygın bir üyeliğin yolu açılır, ya da evli evine, köylü köyüne gider. Türkiye'ye hasta adam muamelesi yapanlar rezilliklerinde boğulacaklardır.

Doğu Akdeniz'de keşfedilen petrol ve doğalgaz rezervleri bölgenin stratejik önemini daha da artırmıştır. Şu iddiaya bakar mısınız, Türkiye yasadışı faaliyet içindeymiş. AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir. Buradan diyorum ki, kınasanız ne yazar, kınamasanız ne çıkar.

AB, hem Akdeniz'de hem de Ege'de kategorik tarafgirliğini, Yunan çıkarlarına hizmet ettiğini bütün açıklığıyla, bütün ahlaki eksikliğiyle göstermiştir. Fırsatçılık yapan Yunanistan Başbakanı Çipras kaleyi boş zannetmiş olacak ki, açmış ağzını yummuş gözünü, ne alırsam kar mantığına düşe kalka gömülmüştür. Bu zat Brüksel'deki AB zirvesi sonrası, Türkiye'nin Ege'de sıcak temas yaratmak istediğini yüzü kızarmadan dile getirmiş, sabrımızı test etmeye kalkışmıştır. Üstelik böyle bir sıcak temas yaratacak olanın kendi ayağına kurşun sıkmış olacağını söyleyerek, Türkiye'ye aba altından sopa göstermeye cüret etmiştir. Ayağına kim kurşun sıkar bilemeyiz, ama geçmişte nereye ve kimlerin göğsüne milli onurun, kurtuluş şuurunun kurşun sıktığını dünya âlem bilmekte, denizin dibi bugünkü boş konuşanların dedeleriyle dolup taşmakta.

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