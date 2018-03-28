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sanığı eski albay, darbeden birkaç gün önce "korgeneralliğim garanti" demiş

'nün darbe girişimi sırasında Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 3'ü sivil 155 sanığın yargılandığı davada tanık olarak ifade veren Albay , darbe girişiminden kısa süre önce konuştuğu sanık eski albay 'un, "korgeneralliğinin garanti olduğunu söylediğini" ifade etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 19:19 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 19:21
FETÖ sanığı eski albay, darbeden birkaç gün önce korgeneralliğim garanti demiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişimi sırasında Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, 15 Temmuz tarihinde Kara Havacılık Okul Komutanlığında öğretim başkanı olarak görev yapan Albay , tanık olarak beyanlarda bulundu.

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"TELEFON YÜZÜME KAPANDI"

Olay günü mesainin ardından evine gittiğini ifade eden Baykal, televizyonlardan boğaz köprülerinin kapatılması ve uçakların alçak uçuş yaptığı haberlerini görmesinin ardından amiri konumundaki sanıklardan eski tuğgeneral 'u aradığını anlattı. Telefonu Coşkun'un emir astsubayının açtığını aktaran Oğuz Baykal, Ünsal Coşkun'la görüşmek istediğinde ise telefonun yüzüne kapandığını bildirdi.

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Bunun ardından evinden gelişmeleri takip ettiğini beyan eden Baykal, sabah saatlerinde eski tümgeneral Hamza Koçyiğit'in kendisini arayarak, "Sana Genelkurmay Başkanı'nın emrini iletiyorum. Çok sayıda Skorsky uçurmamız lazım. Derhal Eğitim ve Doktrin Komutanlığına (EDOK) gel." dediğini, bunun kanunsuz bir emir olduğunu düşünerek söylenenleri yapmadığını dile getirdi.

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Sabah saatlerinde devre arkadaşları ile görüşerek kışla emniyetini sağlamak için Kara Havacılık Komutanlığına gitmeye karar kıldıklarını anlatan Oğuz Baykal, darbecilere karşı operasyon yapan komandolardan birinin yanına gelerek, sanıklar Murat Bolat ve Ersel Ersoy'u ifade işlemi için götüreceklerini söylediğini, kendisinin de gereğinin yapılması talimatını verdiğini bildirdi.

Tanık Baykal, kışlaya girdikten sonra binaları ve odaları tek tek gezerek güvenliği sağladıklarını ifade etti.

?FETÖ SANIĞI ALBAY "KORGENERALLİĞİM GARANTİ" DEMİŞ

Oğuz Baykal, darbe girişiminden kısa süre önce sanıklara ilişkin yaşadıklarını da anlattı.

Baykal, eski tuğgeneral Coşkun'un kendisine darbe girişiminden önce kursiyer astsubaylara atış yaptırma teklifinde bulunduğunu ancak bunun eğitim yönergesine aykırı olduğu için kabul etmediğini bildirdi.

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, "Bu atış için kışlaya mühimmat getirilmiş ve o gece çeşitli yerlerde kullanılmış." diye konuştu.

Darbe girişiminden kısa süre önce sanıklar Mustafa C¸in ve 'u konus¸urlarken go¨rdu¨gˆu¨nü de anlatan Baykal, sanıklara neler yaptıklarını sorduğunu, Durmuş'un bas¸ka bir birligˆe atandıgˆından arkadaşları ile hasret giderdiklerini söylediğini belirtti.

'KOMUTANIM BELLİ OLMAZ, BİR SABAH BAKARSINIZ DOLAR 4 LİRA OLMUŞ'

Oğuz Baykal, konuşmanın devamında geçenleri ise şu sözlerle anlattı:

"Mustafa Durmuş, bu konus¸malar sırasında kendisinin korgeneralligˆinin garanti oldugˆunu so¨yledi. Yatırım yapmaktan, doların 4 lira olacağından bahsediliyordu. Ben nereden bildiğini sorduğumda Durmuş, 'Komutanım belli olmaz, bir sabah bakarsınız dolar 4 lira olmuş' dedi."

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