Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kılıçdaroğlu’ndan akıl tutulması

’ndan akıl tutulması

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018
Kılıçdaroğlu’ndan akıl tutulması

CHP Genel Başkanı Kemal , dünkü grup toplantısında "pes" dedirten bir skandala daha imza attı. Kılıçdaroğlu, 'ın 'yü himaye ettiğini ileri sürdü. FETÖ'ye karşı en büyük mücadeleyi veren, 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı milletiyle birlikte karşı duran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu açıklamasıyla siyasi akıl tutulmasına yakalandığını gözler önüne seren Kılıçdaroğlu'na jet yanıt Sözcüsü 'dan geldi. Ünal Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk siyaseti çok ağır bir mitomani vakası ile karşı karşıya" ifadesini kullandı. Mahir Ünal paylaşımında, mitomani ifadesinin "Kişinin ruhsal nedenlerle gerçekleri çarpıtmayı hastalık durumuna getirmesi" anlamına geldiğine ilişkin bir de bilgi paylaştı. AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz de "Kılıçdaroğlu FETÖ avcılığına aynaya bakarak başlasın" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kılıçdaroğlu’ndan akıl tutulması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN