Kılıçdaroğlu’ndan akıl tutulması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında "pes" dedirten bir skandala daha imza attı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'yü himaye ettiğini ileri sürdü. FETÖ'ye karşı en büyük mücadeleyi veren, 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı milletiyle birlikte karşı duran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu açıklamasıyla siyasi akıl tutulmasına yakalandığını gözler önüne seren Kılıçdaroğlu'na jet yanıt AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi. Ünal Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk siyaseti çok ağır bir mitomani vakası ile karşı karşıya" ifadesini kullandı. Mahir Ünal paylaşımında, mitomani ifadesinin "Kişinin ruhsal nedenlerle gerçekleri çarpıtmayı hastalık durumuna getirmesi" anlamına geldiğine ilişkin bir de bilgi paylaştı. AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz de "Kılıçdaroğlu FETÖ avcılığına aynaya bakarak başlasın" dedi.

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