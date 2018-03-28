Kırklareli'deki FETÖ'nün "esnaf yapılanması" davalarında karar

FETÖ 'nün "esnaf yapılanması"nın ana dava dosyasından tefrik edilen, biri itirafçı 2 sanığa yargılandıkları davalarda çeşitli oranlarda hapis cezası verildi. Kırklareli 'de, Fetullahçı Terör Örgütü 'nün (FETÖ) ''esnaf yapılanması'' ana dava dosyasından tefrik edilen, biri itirafçı 2 sanık çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, ilk olarak itirafçı olarak yargılanan tutuksuz sanık H.A, hakim karşısına çıktı.Duruşma, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe'nin H.A hakkında mahkemeye gelen belgeleri okumasıyla başladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLİĞİNDEN CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı İbrahim Topaldemir, esas hakkındaki mütalaasında H.A'nın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

H.A, savunmasında, FETÖ Terör Örgütü'ne ilişkin bildiği ve yaşadığı her şeyi anlattığını öne sürdü.

Dini duygularının sömürülerek örgütle bağlantılı şirkette mevki sahibi yapıldığını iddia eden H.A, şirketin karar alma organında ise firari şüpheli il imamı Şuayip Beyazıt'ın dışında kimsenin söz sahibi olmadığını bildirdi.

Örgüt mensuplarının her zaman iyi niyetinin kullandığını ileri süren H.A, ''1999 yılından bu yana Kırklareli'deyim. 'Devlete hayırlı öğrenciler yetişmesi için faydalı olurum' diye örgüt olarak bilmediğim bu yapıya katıldım. Hiçbir faaliyette kötülük yapmadım. Benim iyi niyetimi, dini duygularımı kullanarak bir yere getirdiler. Ama güvenmedikleri için de evime böcek yerleştirdiler, ayrılmak istediğimde de tehdit ettiler. Vatan hainliği benim için çok ağırdır. 15 Temmuz'dan bu yana Cumhuriyet Başsavcılığıyla işbirliği etmeye çalıştım. Bildiğim ve duyduğum yaklaşık 80 kişinin ismini verdim. Beraatimi talep ederim.''

Avukatların da savunmalarının ardından ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Yeltepe, kararı açıkladı.

KARAR AÇIKLANDI

Yeltepe, kararda, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılması istenen H.A'ya "terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapis cezası verilerek, etkin pişmanlık hükümleri ve sanığın yargılama sürecindeki iyi hali nedeniyle cezanın 2 yıl 6 ay hapis cezasına indirilmesine karar verildiğini bildirdi.

İkinci görülen duruşmada ise "terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklu sanık Birol Kay, hakim karşısına çıktı.Cumhuriyet Savcısı Topaldemir, esas hakkındaki mütalaasını vererek, Kay'ın üzerine isnad edilen suçtan cezalandırılması talebinde bulundu.Kay, savunmasında, hakkında verilen mütalaayı kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme Başkanı Yeltepe, Kay'ın "terör örgütüne üyelik" suçundan 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, sağlık nedenlerinden dolayı tahliyesine karar verildiğini açıkladı.