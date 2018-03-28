Şehitlere veda!

Afrin'de, güvenlik güçlerinin arama ve temizlik çalışmaları sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu uzman çavuşlar İbrahim Imış ve Veysel Temel Şehit oldu. 6 yıllık Uzman Çavuş İbrahim Imış (29), evli ve 2 çocuk babasıydı. Kardeşlerinden Aykut Imış da Kocaeli'nde vatani görevini yapıyordu. Şehit uzman çavuş, Mardin'de görev yaparken Zeytin Dalı Harekâtı'na katılınca, eşi Yasemin ile çocukları 6 yaşındaki Kayra ve 4 aylık Zümra'yı, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaşayan belediye işçisi babası Ali Imış ve annesi Şifa Imış'ın yanına göndermişti. Şehidin cenazesini babası Ali, annesi Şifa ve eşi Yasemin Imış havalimanında karşıladı. Eşi ise çocuklarına sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş, dün Şuhut'ta düzenlenen ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile binlerce vatandaşın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

DÜĞÜN YAPACAKTI

Uzman Çavuş Veysel Temel (30) ise bir yıl önce nişanlanmıştı. Afrin'deki görevini tamamladıktan sonra da düğün yapacaktı. Şehit Uzman Çavuş Veysel Temel, memleketi Kütahya'da ikindi namazını müteakip düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

600 BİNLİK LİSTEDEYDİ, ÖLÜ ELE GEÇTİ

Tunceli 'nin Pülümür Vadisi'nde İHA'lar dün sabah saldırı hazırlığındaki bir grup terörist tespit etti. Çatışmada 7 terörist öldürüldü. Teröristlerden birinin, 600 bin lira ödüllü turuncu listede yer alan ve örgütün sözde "Nazımiye Gücü Sorumlusu" olan 30 yaşındaki Cihan Kıt olduğu belirlendi. Yurtiçi operasyonlarda 24 saatte öldürülen terörist sayısı ise 23 oldu.