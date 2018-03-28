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Son Dakika: larda okuyan 8 öğrenci 'den gözaltına alındı

Son dakika haberi... merkezli 5 ilde /PDY operasyonu! Operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla larda okuyan 8 öğrenci gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 17:40
Son Dakika: Askeri okullarda okuyan 8 öğrenci FETÖ'den gözaltına alındı

merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) üyesi oldukları iddia edilen ve larda okuyan 8 öğrenci yakalandı.

13 ASKERİ ÖĞRENCİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla askeri okullarda okuyan 13 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

5 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde zanlıların yakalanması için Erzurum'un da aralarında bulunduğu 5 ildeki adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, askeri okullarda okuyan 8 öğrenci yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, 5 öğrencinin de arandığı belirtildi.

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Son Dakika: Askeri okullarda okuyan 8 öğrenci FETÖ'den gözaltına alındı
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