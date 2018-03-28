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Son Dakika Haberi: Amanos şehidi Uzman Çavuş böyle uğurlandı

Son dakika haberi... 'nda yürütülen terör operasyonu kapsamındaki arama tarama faaliyetleri sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tokur'un cenazesi, 'da toprağa verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:40 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 15:13
Son Dakika Haberi: Amanos şehidi Uzman Çavuş Samet Tokur böyle uğurlandı

'nda yürütülen terör operasyonu kapsamındaki arama tarama faaliyetleri sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş , 'un Salıpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşı, ilçe merkezindeki babaevinde helallik alındıktan sonra 'ne getirildi.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehit Tokur'un cenazesi, bir süre askerlerin omzunda taşındı.

Şehidin naaşı daha sonra ilçedeki şehitlikte toprağa verildi.

SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN DA TÖRENE KATILDI

Cenaze törenine şehidin eşi Melike, annesi Nazmiye, babası Sebahattin Tokur'un yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç ve Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı ile vatandaşlar katıldı.


Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur için memleketi Samsun'da düzenlenen cenaze törenine Ankara'da görev yaptığı birliğinden gelen silah arkadaşları da katıldı. Şehidin silah arkadaşları şehit annesi Nazmiye Tokur'un elini öptü.

Amanos'ta operasyon anı kamerada!

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Son Dakika Haberi: Amanos şehidi Uzman Çavuş Samet Tokur böyle uğurlandı
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