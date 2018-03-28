Tel Rıfat kuşatıldı

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından gözlerin çevrildiği stratejik öneme sahip Tel Rıfat kasabası için de hareketlilik başladı. Bölgede terör temizliğini sürdüren TSK ve ÖSO, kasabanın dışında konuşlandı. Türkiye'den bir heyet de Tel Rıfat'ın güneyinde bulunan Rus gözlem noktasına geçerek Rus askerlerinin çekilmesi için görüşmeler yapıyor. Rusların Tel Rıfat'tan çekilme konusunda olumlu bir pozisyona doğru ilerledikleri belirtiliyor.

MENBİÇ'E KAPI ARALANACAK

Kısa süre içinde Rusların çekilmesiyle birlikte Mehmetçik ve ÖSO'nun Tel Rıfat'a girmesi bekleniyor. Bu arada Tel Rıfat halkına da "sabredin kısa sürede sizi kurtaracağız" mesajları gönderiliyor. Bölgedeki kaynaklara göre Tel Rıfat kısa süre içinde terörden temizlenecek. Yerel kaynaklar, Afrin'den kaçan PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat'a geldiğini ve orada beklemeye başladıklarını belirtiyor. Teröristlerle birlikte Afrin'den çıkan bazı siviller de Tel Rıfat'a gelmişti. Operasyonun başlamasıyla birlikte teröristlerin pek fazla direniş gösteremeden kentten kaçacakları ifade ediliyor. Kaynaklar "Örgüt için stratejik bir öneme sahip Afrin'i savunamadan kaçan teröristlerin, Tel Rıfat'ta direniş göstermeleri beklenmiyor. Mehmetçiğin harekete geçtiğini duyan teröristler yine kaçacak" yorumunu yapıyor. Tel Rıfat'ta kontrolün sağlanmasıyla birlikte bölgede teröre büyük bir darbe vurulacak. Menbiç'e operasyonun da kapısı aralanacak.

TÜRKİYE'Yİ DAVET ETMİŞLERDİ

Terör örgütü PKK/PYD'nin Tel Rıfat'tan sürdüğü bölge halkı Mehmetçikten kasabalarını kurtarmasını istiyor. Tel Rıfat'ı ablukaya alan TSK ve ÖSO birlikleri de elleri tetikte operasyon emrini bekliyor.