Terör yayınlarında en duyarlı SABAH

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA
) medyanın terör
saldırılarıyla ilgili yayınlarını analiz etti. Çalışma, Haziran 2015 ila Eylül 2017 dönemini kapsıyor. SETA bu dönemde gerçekleşen terör saldırılarında medyanın ana hatlarını çizen gazeteleri ilk gün ilk sayfa haberleri üzerinden analiz etti. "Türk medyasında terörün ele alınışı" adlı bir rapor hazırladı.
Raporda SABAH
terör olaylarından sonra kullandığı terminolojiden, attığı başlığa ve haber diline kadar en duyarlı haberleri yayımlayan gazete olarak öne çıktı. Rapora göre; SABAH, haberlerin hiçbirisinde devleti başarısızlıkla itham etmedi. Terörle mücadelede devlete duyulan kamusal güvenin zayıflatılmaması noktasında ciddi bir hassasiyet sergiledi. Hem PKK
hem de DEAŞ
saldırıları sonrası aynı sonuçların elde edilmiş olması gazetenin başarı-başarısızlık kriteri bağlamında terör örgütleri arasında bir ayrım yapmadığını gösteriyor. Nefret söylemine başvurmadı. Haberlerinin yüzde 90'ında birlik mesajına yer verdi. Açıktan kınama konusunda yüzde 100'lük bir performansa sahip olan iki gazeteden biri. Bütün haberlerinde "terör" ve "terörist" ifadelerini kullandı. Hiçbir saldırıdan sonra devletin başarısız olduğu iddiasını öne sürmedi. Tüm terörist eylemleri açıktan kınadı. İlk sayfaların yüzde 40'ında terör kurbanlarının hikayesine ağırlık verdi.