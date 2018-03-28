Tunceli'de biri TOW füzesi ile tuzaklanmış 9 sığınak imha edildi

Tunceli Valiliği, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinin kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda Nazımiye ve Mazgirt ilçemiz kırsalında 9 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet tuzaklanmış TOW mühimmatı, 1 adet av tüfeği, 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 75 adet elektrikli fünye, 7 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü, 4 adet kalaşnikof kütüklüğü, 5 kilogram plastik patlayıcı, 6 adet elektronik düzenek, 2 adet dinamit lokumu, 9 adet basma düzenekli EYP, 10 adet pil bloğu,

TERÖRLE MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Valilik ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.