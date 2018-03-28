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'de biri füzesi ile tuzaklanmış 9 sığınak imha edildi

'de düzenlenen operasyonda terör örgütü 'nın kullandığı füzesi dahil çok sayıda nın içinde olduğu 9 sığınak imha edildi. 'ın Palmira'yı ele geçirirken kullandığı TOW mühimmatının bu kez Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kullanılmış olması, 'yi hedef alan terör örgütlerinin aynı kaynaktan beslendiğini göstermesi bakımından manidar olarak değerlendiriliyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 21:41 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 21:43
Tunceli'de biri TOW füzesi ile tuzaklanmış 9 sığınak imha edildi

Valiliği, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinin kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda Nazımiye ve Mazgirt ilçemiz kırsalında 9 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, 1 adet tüfeği, 1 adet tuzaklanmış mühimmatı, 1 adet av tüfeği, 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 75 adet elektrikli fünye, 7 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü, 4 adet kalaşnikof kütüklüğü, 5 kilogram plastik , 6 adet elektronik düzenek, 2 adet dinamit lokumu, 9 adet basma düzenekli , 10 adet pil bloğu,

PKK'nın terör kamplarına yönelik operasyon

TERÖRLE MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Valilik ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

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Tunceli'de biri TOW füzesi ile tuzaklanmış 9 sığınak imha edildi
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