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Darbe Girişiminden sonra tam 4 kez emekli maaşı talebinde bulunmuş

' nün darbe girişimi sırasında eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu davanın bir numaralı sanığı eski üyesi Öztürk'ün, darbe girişiminden sonra 4 kez emeklilik başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.  Öztürk'ün avukatının, 'nin emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşı bağlanmasına ret gerekçesi olarak gösterdiği "tedbir kararı"nın kaldırılması talebi de mahkemece reddedildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 12:15 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 12:22
Akın Öztürk Darbe Girişiminden sonra tam 4 kez emekli maaşı talebinde bulunmuş
' nün darbe girişimi sırasında eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu davanın bir numaralı sanığı eski üyesi Öztürk'ün, darbe girişiminden sonra 4 kez emeklilik başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Öztürk'ün avukatının, 'nin emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşı bağlanmasına ret gerekçesi olarak gösterdiği "tedbir kararı"nın kaldırılması talebi de mahkemece reddedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu davanın sanıklarından eski (YAŞ) üyesi 'ün, darbe girişiminden sonra 4 defa emeklilik başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

EMEKLİ MAAŞI BAĞLANMASI İÇİN TALEPTE BULUNMUŞ

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dosyasında yer alan belgeye göre Öztürk'ün avukatı Berrin Akyol, Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak, emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşının bağlanması için müvekkili hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.Avukatın dilekçesine göre Öztürk, darbe girişiminden hemen sonra 24 Ağustos 2016'da emeklilik işlemleri için Kurumuna (SGK) başvurdu.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Başvurudan sonuç alamayan Öztürk, 13, 20 ve 25 Ocak 2017'de 3 kez daha SGK'ye başvurarak emeklilik işlemlerinin tamamlanmasını ve emekli maaşı bağlanmasını istedi. Öztürk, bu başvurulardan da sonuç alamadı.Bunun üzerine SGK yetkilileriyle görüşen ve müvekkili üzerinde tedbir kararı bulunduğu için emekli maaşı bağlanmadığını öğrenen avukat Akyol, tedbirin kaldırılması için Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Akın Öztürk'ün "suçsuz ve mağdur" olduğunu öne süren Akyol, dilekçesinde, "Müvekkilimin ve ailesinin geçimi için elzem olan emekli aylığının derhal bağlanması, birikmiş aylıkların verilmesi için, varsa müvekkilim hakkındaki tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Akyol'un, SGK'nin emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşı bağlanmasına ret gerekçesi olarak gösterdiği "tedbir kararı"nın kaldırılması talebi, Sulh Ceza Hakimliğince davanın görüldüğü Ankara 17. iletildi. Mahkeme talebi reddetti.

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Akın Öztürk Darbe Girişiminden sonra tam 4 kez emekli maaşı talebinde bulunmuş
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