Son dakika: Başbakan Yıldırım: Yerel seçimler için şu an ortak çalışmamız yok

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek'e gitmeden önce Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulundu

MGK bildirisindeki proje örgütler ifadesiyle ilgili bir soruya Başbakan Yıldırım:

"Bu tabir MGK bildirisinde yer aldı. Parayı kim verirse ona hizmet ediyorlar. Proje terör örgüt ifadesi taşeron örgütler için kullanıldı. Hedefleri Türkiye Cumhuriyeti. Terör örgütlerine gereken cevabı veriyoruz. Terör örgütü devamlı isim değiştirerek ayakta kalma gayreti içerisindedir.

Bu örgütler proje örgütleridir. Kendi iradeleri ile ortaya çıkmayan örgütlerdir. Bu örgütler birilerinin amaçlarına hizmet etmek amaçlı geliştirilmiş örgütlerdir. Biz bunlara bazen taşeron örgütler diyoruz. Bu tabir MGK bildirisinde yer aldı. Parayı kim verirse ona hizmet ediyorlar. Proje terör örgüt ifadesi taşeron örgütler için kullanıldı. Hedefleri Türkiye Cumhuriyeti. Terör örgütlerine gereken cevabı veriyoruz. Terör örgütü devamlı isim değiştirerek ayakta kalma gayreti içerisindedir. " dedi.

Başbakan Yıldırım Bosna Hersek ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım MHP ile yerel seçimlerde ittifak sorusuna ise "Şu aşamada MHP ile yapacağımız ittifak cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekili seçimini kapsıyor. Yerel yönetimler yani belediye seçimleriyle ilgili şu an için MHP ile ortak bir çalışmamız yok" şeklinde cevap verdi.

Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini söyledik. Suriye'de başka, Irak'ta başka isimle karşılaşıyoruz. Üzerlerindeki postu kaldırdığınızda kim olduklarını biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizi kandıramazlar. Bunlardan ciddi şekilde zarar gördük.

Bosna Hersek'teki iş adamlarıyla bir araya gelecek Yıldırım, Saraybosna Üniversitesi öğrencileriyle de bir araya geleceğini, bölgeye, Balkanlar'a ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklarını bildirdi. Saraybosna Üniversitesi'nin Tükiye'den öğrencilerin de ağırlıklı olarak gittikleri okul olduğuna değinen Yıldırım, "Bosna Hersek Devlet Başkanları Konsey Üyeleri ile bir araya gelme fırsatımız olacak." açıklamasında bulundu.