Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'e gitti

Yıldırım 'e gitti

, özel uçak "TUR" ile saat 09.33'te 'in başkenti Saraybosna'ya gitti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 09:43
Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'e gitti

, özel uçak "TUR" ile saat 09.33'te 'in başkenti Saraybosna'ya gitti.

Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile diğer yetkililer uğurladı.

Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı, Recep Akdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve TBMM Bosna Hersek Dostluk Grubu Başkanı Edirne Milletvekili Rafet Sezen, Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Saraybosna'ya gitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'e gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN