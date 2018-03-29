Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Erdoğan, AK ile 'ın nikah şahitliğini yaptı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 23:50 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 23:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı , AK ile 'ın nikah törenine katıldı.

Benli ile Yalçın'ın bir otelde gerçekleşen nikah töreninde, çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kıydı.

Törene eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikah töreninde Başkanı , Gıda, ve Hayvancılık Bakanı ile Orman ve Su İşleri Bakanı da yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN