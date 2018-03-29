FETÖ sanığı infaz koruma memurları hakim karşısında

Adana 'da FETÖ PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu infaz koruma memuru 13 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu tutuksuz 13 infaz koruma memuru hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

TALEPLERİNİN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanık A.Ö, savunmasında, sohbet toplantılarına katıldığını ve etkin pişmanlığa dair dilekçesini dosyaya sunduğunu söyledi.

FETÖ/PDY terör örgütünün dini duygularını istismar ettiğini belirten sanık A.Ö, beraatini talep etti. Mahkemede savunma yapan diğer sanıklarda üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların adli kontrollerinin kaldırılması yönündeki taleplerinin reddine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.