FETÖ sanığı iş adamlarına hapis cezası

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar iş adamları İsmail Saffet Baktır, Mehmet Solak, Mesut Haskahveci ve Metin Filiz ile vergi denetçisi Mevlüt Yoldaş katıldı.

Sanıklardan Haskahveci, savunmasında etkin pişmanlıkta bulunduğunu, örgütün oturmalarını ve nasıl para topladıklarını anlattığını belirtti.

SANIKLARDAN İTİRAFLAR

Kayseri'de "ali heyeti" adı altında pazartesi oturmaları yapıldığını anlatan Haskahveci, bu oturmalarda "il imamı" Sıtkı Baş ile İlhan Miraboğlu, Hamdi Kınaş, Ali Ezinç, Mehmet Çetin ve Halit Gazezoğlu'nun yer aldığını iddia etti.

ABD'den gelen talimatların doğrudan bu üst kurula aktarıldığını, buradan da örgütün imamları vasıtasıyla alt birimlere iletildiğini aktaran Haskahveci, bildiklerini samimi olarak anlattığını söyleyerek tahliyesini istedi.

SANIKLAR BERAAT TALEBİNDE BULUNDU

Filiz de örgütün toplantılarına az da olsa katıldığını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bildiklerini anlattığını dile getirerek beraatını talep etti. Sanıklardan vergi denetçisi Yoldaş ile Baktır ve Solak da haklarındaki iddiaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Baktır ve Solak'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılan Haskahveci'ye de 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Haskahveci için verilen hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar veren heyet, sanıklar Yoldaş ve Filiz'in de delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.