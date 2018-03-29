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'nün nden sorumlu " sınırında yakalandı

'de sınırı geçmeye çalışırken yakalanan 5 şüphelisinden birinin personelinden sorumlu "" olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden B.Ç'nin Deniz Kuvvetleri personelinden sorumlu "sivil imam" olduğu, Ankara 2.nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan arama kaydının bulunduğu öğrenildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 18:27 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 18:34
FETÖ'nün Deniz Kuvvetlerinden sorumlu sivil imamı Edirne sınırında yakalandı

Jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy köyünde tarla içerisinde B.Ç, G.Ç, Ö.F.K, Y.K. ve L.Ö'yü yakaladı. Yakalanan şüpheliler karakola götürülürken, yanlarında bulunan 4 çocuk yakınlarına teslim edildi.

Şüphelilerden B.Ç'nin personelinden sorumlu "" olduğu, Ankara 2.nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Ayrıca B.Ç. ile Y.K'nın örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullanıcısı oldukları öne sürüldü.

B.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.


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FETÖ'nün Deniz Kuvvetlerinden sorumlu "sivil imam"ı Edirne sınırında yakalandı
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