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Guterres'ten " dönemine doğru gidiyoruz" uyarısı

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile arasında yaşanan gerginlikten derin endişe duyduğunu belirterek, dönemine benzer bir duruma doğru gidildiğini söyledi. Guterres, "Son derece endişeliyim. İnsanlığın karşılaştığı en büyük tehdit iklim değişikliği. Dünyanın bu sorunla yüzleşmesi i daha kaç alarm zilinin çalması gerek?" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 21:07
Guterres'ten Soğuk Savaş dönemine doğru gidiyoruz uyarısı

Guterres, Genel Merkezi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İnsanlığın karşılaştığı en büyük tehdidin iklim değişikliği olduğunu dile getiren Guterres, iklim değişikliğinin yol açtığı felaketlerin ekonomik boyutunun 320 milyar dolar olduğuna işaret etti.

"DAHA KAÇ ALARM ZİLİ ÇALACAK?"

Kuzey Kutbu'nda şimdiye kadarki en sıcak kışın yaşandığını anlatan Guterres, 'da muson yağmurlarının neden olduğu sellerin 41 milyon, 'da şiddetli kuraklığın 900 bin kişiyi etkilediğini kaydederek, ''Dünyanın bu sorunla yüzleşmesi i daha kaç alarm zilinin çalması gerek?'' diye sordu.

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ile Güney Kore arasında nisan ayında yapılması planlanan zirveyi memnuniyetle karşıladığını söyleyen Guterres, Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanma için iki ülke arasında ciddi müzakerelere ihtiyaç duyulduğunu ve zirvenin ''barışçıl çözüm için bir fırsat olduğunu'' vurguladı.

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ile arasındaki ajan krizinin ardından ABD'nin de 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararıyla daha da gerilen Rusya ile ABD ilişkilerine yönelik de değerlendirmede bulunan Guterres, ''Son derece endişeliyim. Büyük ölçüde dönemine benzer bir duruma doğru gidiyoruz.'' diye konuştu.

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Guterres'ten "Soğuk Savaş dönemine doğru gidiyoruz" uyarısı
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