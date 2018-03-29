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Jandarma'nın paylaşımı sosyal medyada trend oldu! O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter'daki resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Jandarma, Sikorsky S-70 modelinin tarafından takla attırıldığı anın fotoğrafı paylaştı.  Fotoğrafı helikopter gibi ters yazılarla yazılan mesajda, "Zoru başarırız, imkansız zaman alır." ifadeleri yer aldı.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 13:18 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 14:08
Jandarma'nın paylaşımı sosyal medyada trend oldu! O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter'daki resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Jandarma, Sikorsky S-70 modelinin tarafından takla attırıldığı anın fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafı helikopter gibi ters yazılarla yazılan mesajda, "Zoru başarırız, imkansız zaman alır." ifadeleri yer aldı.

SİKORSKY S-70'E TAKLA ATTIRIYOR

Üst makamlardan izin alan Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün, boş ağırlığı 5 bin 347 kg. olan 73101329 seri numaralı Sikorsky S-70'e takla attırıyor.

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Jandarma'nın paylaşımı sosyal medyada trend oldu! O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
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