Jandarma'nın paylaşımı sosyal medyada trend oldu! O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter'daki resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Jandarma, Sikorsky S-70 modelinin Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün tarafından takla attırıldığı anın fotoğrafı paylaştı.
Fotoğrafı helikopter gibi ters yazılarla yazılan mesajda, "Zoru başarırız, imkansız zaman alır." ifadeleri yer aldı.
SİKORSKY S-70'E TAKLA ATTIRIYOR
Üst makamlardan izin alan Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün, boş ağırlığı 5 bin 347 kg. olan 73101329 seri numaralı Sikorsky S-70'e takla attırıyor.