Başbakan Binalı Yıldırım Bosna Hersek'te açıklamalarda bulunuyor - Canlı

Başbakan Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti: İkili ticaretimiz artıyor. Et ithalatı ile ilgili sıkıntı yok. Yıllık 15 bin ton kota var. Cumhurbaşkanımız da bu yılın ortalarında Bosna Hersek'e ziyareti olacak. Bu ziyaret vesilesiyle başta serbest ticaret anlaşması ile birlikte yaklaşık 10 farklı alanda bir anlaşma imzalanması söz konusu. Bu, Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da ileri taşınması anlamına geliyor. Yen işbirliklerinin önünü açacaktır bu durum.

"BOSNA HERSEK HÜKÜMETİ 15 TEMMUZ'DA YANIMIZDA OLMUŞTUR"

"Ülkemiz 15 Temmuz 2016'da hain darbe teşebbüsü ile karşı karşıya geldi. FETÖ'nün bu teşebbüsüne Bosna Hersek çok hızlı bir şekilde tepki verdi. Bosna Hersek'e bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

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