Rusya ile Tel Rıfat diplomasisi

Türkiye ve Rusya
Tel Rıfat için çözüm arıyor. Mehmetçiğin Tel Rıfat'a girmesini isteyen Rusların, ÖSO'nun Tel Rıfat'a girmesine ise "Esad ile şiddetli çatışmaya girebilirler" endişesiyle karşı çıktığı öğrenildi. ÖSO ve Esad arasında çatışmayı önlemek için gözlem noktalarının kurulmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor. GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Afrin'den sonra kritik öneme sahip Tel Rıfat için görüşmeler sürüyor. Tel Rıfat'taki kontrol noktalarının yakına kadar konuşlanan Mehmetçik ve ÖSO, kente giriş için gözlem noktalarında bulunan Rus askerlerinin çekilmesini bekliyor. Ancak Rus askerleri şu an için çekilmiş değil. Bölgedeki kaynaklara göre Tel Rıfat'a geçen bir Türk askeri heyet Rusların gözlem noktasına giderek görüşmelere başladı. Bölgedeki kaynaklara göre Ruslar, ÖSO'nun Tel Rıfat'a girmesine sıcak bakmıyor. Bunun nedeni ÖSO'nun Tel Rıfat'a girmesi durumunda rejim ordusu ile Halep'in kuzeyinde şiddetli çatışmalar çıkma riski. Özellikle Nübul-Zehra bölgesinde İranlı askerlerin de bulunduğu, ÖSO'nun bu noktalara saldırma ihtimali bulunduğu, Rusların da bundan endişe ettiği ifade ediliyor. GEREKİRSE TEK BAŞINA
Bir başka iddiaya göre de Esad rejimi Rusya'nın Tel Rıfat'tan çıkmasını istemiyor. Eğer ÖSO Tel Rıfat'a girerse Halep'teki rejim güçleri de ÖSO'nun menziline girmiş olacak. Rusların ÖSO-rejim çatışmasını önlemek için Türkiye ile birlikte çözüm aradığı ifade ediliyor. Tel Rıfat'ın güneyinde ÖSO ile Esad arasında çatışmayı önleyecek gözlem noktalarının gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Eğer ÖSO konusunda bir çözüm bulunamazsa Mehmetçik Tel Rıfat'a tek başına girerek terör temizliğini gerçekleştirebilecek. AFRİN'DE 2 AYDA 40 BİN KİŞİYE YARDIM ELİ...
Bakanlar Kurulu'nda Afrin'e yapılan insani yardımlar masaya yatırıldı. Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu'nda, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başladığı 20 Ocak tarihinden itibaren Afrin'deki siviller için insani yardımların da başlatıldığı belirtildi. AFAD ve Kızılay'ın 29 Ocak'tan itibaren toplam 106 noktada 8 bin 101 aileye yardım malzemesi dağıttığı belirtildi. Çoğunluğunu köylerin oluşturduğu yardım dağıtım noktalarında 8 bin aileye yani yaklaşık 40 bin kişiye yardımlar ulaştırıldı. SICAK YEMEK VE ÇADIR
Dağıtılan insani yardım malzemeleri arasında gıda kolisi, su, kumanya, kek, bisküvi, hijyen seti, sıcak yemek, un, ekmek, battaniye, yatak, giyim-ayakkabı, çocuk bezi, hasta bezi, oyuncak, çadır ve diğer gıda dışı yardımlar yer aldı. Köylerle birlikte 106 noktada toplam 116 çadır dağıtılırken, 12 bin kişiye de sıcak yemek verildi. 2 bin 608 Afrinli'ye de giyim yardımı yapıldı. TEL RIFAT ÖRGÜTE AĞIR DARBE OLACAK
PYD/PKK'nın 2 yıl önce Afrin'den yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat bölgesi ile örgüte silah ve mühimmatın ulaştırıldığı Minak Hava Üssü
'nün terör unsurlarından temizlenmesi, stratejik bir önem taşıyor. Tel Rıfat ve çevresindeki Deyr Cemal ve Şeyh İsa beldeleri, terör örgütünün Suriye'nin kuzeybatısında Menbiç haricinde elinde bulundurduğu son işgal alanı olarak biliniyor. Minak Hava Üssü ise PYD/YPG/PKK terör örgütüne silah ve mühimmatın ulaştırıldığı alan... Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasının ardından terör örgütü aleyhinde eylemler düzenleyen Tel Rıfat halkı, şehrin terörden arındırılmasını istiyor. Coğrafi açıdan engelleyici bir unsurun bulunmaması ve halkın Türkiye'ye dönük olumlu kanaate sahip olmasının, bölgenin terör örgütünden kurtarılmasına yönelik operasyonları kolaylaştıracağı belirtiliyor.