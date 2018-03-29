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S korkusuyla yeraltından çıkamıyorlar

kırsalında barınan sayısı, VE ’ların nokta operasyonlarıyla 350’den 60’a düştü. Geri kalanlar ise SİHA’lara hedef olma korkusuyla ya tan çıkmıyor ya da sivil kıyafetle kaçmayı deniyor

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018
SİHA korkusuyla yeraltından çıkamıyorlar
Silahlı ve silahsız yerli insansız hava araçlarının kırsalda 7/24 kullanılmasıyla birlikte 'lı ler lardan çıkamaz hale geldi. Örgütteki sözde üst düzey teröristlerin vurulma korkusuyla sivil kıyafetle ve araçla yer değiştirdikleri ortaya çıktı. Güneydoğu'da bahar ayı ile birlikte kırsal alanda teröristlere yönelik hava destekli operasyonlara ağırlık verildi. İstihbarat birimleri, 2 yıl öncesine kadar kırsalında 350 teröristin barındığını ancak ileri teknolojinin kullanılması ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesiyle bu sayının 60'a kadar düştüğü bildirildi. Geriye kalan bu teröristlerin de yerli ve 'lara yakalanmamak için yeraltındaki sığınaklardan çıkamadığı belirlendi. SİHA ve İHA'ların kırsal alanda aktif kullanılmasıyla teröristlerin hareket kabiliyetinin yüzde 90 azaldığı, örgütün bölge sorumlusu düzeyindeki teröristlerin sivil kıyafetlerle dolaştığı bildirildi.

ÜST DÜZEYLERE NOKTA İNFAZI
Son 1 yıl içinde Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Şanlıurfa ve Hakkâri'de bölge sorumlusu düzeyinde 24 teröristin bir bölgeden başka bir bölgeye araçla sivil kıyafetlerle geçiş yapmak istedikleri ancak istihbarat birimlerinin keşif-dinleme-gözetleme faaliyetleri sonucu etkisiz hale getirildikleri belirlendi. 1 Şubat 2018 günü Diyarbakır sözde bölge sorumlusu terörist Murat Üçer ile 2 yardımcısı da 'de bir köyden araçla çıktıktan sonra öldürülmüştü. Terörist Üçer 1.5 milyonluk mavi listede aranıyordu. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla düzenlenen ve 125 kişinin yaralanmasına, 3'ü polis 5 kişinin de şehit olmasına yol açan terörist Hüsamettin Akdemir de Lice yolunda sivil kıyafetle araç içinde öldürülmüştü. Özellikle yönetici pozisyonundaki teröristlerin öldürülmesi üzerine çok sayıda terörist firar ederek güvenlik güçlerine teslim oldu.
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SİHA korkusuyla yeraltından çıkamıyorlar
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