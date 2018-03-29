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Son Dakika: Yıldırım 'e geldi

Son dakika haberi... , TSİ 11.40'da özel uçak "TUR" ile 'in başkenti Saraybosna'ya geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 11:57
Son Dakika: Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'e geldi

Yıldırım'ı, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Igor Crnadak, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve eşi Pınar Koç, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadovic ile diğer ilgililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Bosna Hersek Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram da Bosna Hersek'e geldi.

Başbakan Yıldırım, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic tarafından resmi törenle karşılanacak.

Parlamento binasında yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Yıldırım ve Zvizdic, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yıldırım, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleriyle görüşecek.

, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde düzenlenecek programda akademisyen ve öğrencilerle de bir araya gelecek.

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Son Dakika: Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'e geldi
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