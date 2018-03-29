Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: FETÖ’nün sözde Burdur il imamı tutuklandı

Son Dakika: ’nün sözde Burdur il imamı tutuklandı

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında 'da yakalanan FETÖ'nün sözde Burdur il imamı olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 17:12
Son Dakika: FETÖ’nün sözde Burdur il imamı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturması çerçevesinde, örgütün Burdur il imamı olduğu belirtilen Rıdvan Ö.'yü düzenlediği operasyonda yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramada örgüte dair materyaller ele geçirildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

'da gözaltına alındıktan sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Rıdvan Ö. Burdur Adliye Sarayında çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü yöneticisi' suçlamasıyla tutuklandı. Rıdvan Ö. mahkemenin ardından Burdur Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: FETÖ’nün sözde Burdur il imamı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN