Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonu

Uludere ilçesindeki operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 8 uzun namlulu silah ele geçirildi Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 8 uzun namlulu silah ele geçirildi.

7 KALEŞNİKOF VE ÇOK SAYIDA FİŞEK BULUNDU

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Uludere ilçesi Gülyazı köyü Komate mevkisinde yapılan aramada kayalıklar arasına gizlenmiş Kanas keskin nişancı tüfeği, 7 Kaleşnikof piyade tüfeği ile çok sayıda fişek bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.