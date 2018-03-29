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: 'ta terör operasyonu

: Uludere ilçesindeki operasyonda terör örgütü 'ya ait 8 uzun namlulu silah ele geçirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 16:46 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 16:48
Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonu

Uludere ilçesindeki operasyonda terör örgütü 'ya ait 8 uzun namlulu silah ele geçirildi 'ın Uludere ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 8 uzun namlulu silah ele geçirildi.

7 KALEŞNİKOF VE ÇOK SAYIDA FİŞEK BULUNDU

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Uludere ilçesi Gülyazı köyü Komate mevkisinde yapılan aramada kayalıklar arasına gizlenmiş Kanas keskin nişancı tüfeği, 7 piyade tüfeği ile çok sayıda fişek bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

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Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonu
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