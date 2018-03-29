STK’larda kadın etkinliği artmalı

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM
) tarafından sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "STK ve Meslek Odaları Temsilcilerine Yönelik Grup Toplantısı", Genel Merkez'de gerçekleştirildi. Toplantıda, kadınların karar alma mekanizmalarına ve siyasal hayata katılımlarına ilişkin konular ele alındı, çözüm önerileri tartışıldı. KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan
Bayraktar, yaptığı konuşmada toplumsal sorunlarda taşın altına el koymak ve karar mekanizmalarına dahil, aktif vatandaşlar olabilmek için sivil toplumun önemli bir platform olduğuna dikkati çekti. Bayraktar, şunları kaydetti: ORTAK AKIL ÜRETELİM
"Gücümüzün farkında olarak tek başına bir STK'nın yapamayacağını iş birliği içinde başarabiliriz. Ortak akıl üretebilir, halkın duyulmayan taleplerini duyurabiliriz. Bunun için STK'lardaki kadın etkinliğini de artırmamız gerekiyor. Kadınların sesi, yönetime yansımadıkça sorunlarımızın çözülmesini bekleyemeyiz. Bu noktada kadın STK'lara çok büyük görev düşüyor."