Trump, Güney Kore ile ticaret anlaşmasını bir süreliğine askıya alabilir

Buna karşın söz konusu anlaşmayı askıda tutabileceğini belirten Trump, şunları söyledi:

"Güney Kore ile ticaret anlaşmasını, Kuzey Kore ile uzlaşmaya varana kadar bekletebilirim. Bunu herkes anlıyor mu? Bunu neden yaptığımı biliyorsunuz, değil mi? Çünkü bu anlaşma çok güçlü bir kart ve ben herkesin adil muamele görmesini garantilemek istiyorum. Kuzey Kore ile gayet güzel şekilde ilerliyoruz. Neler olacağını göreceğiz."

Trump yönetiminden kıdemli yetkililer, hafta başında yaptıkları açıklamada, Güney Kore ile müzakere edilen yeni ticaret anlaşmasının bu hafta içinde imzalanabileceğini belirtmişti.

GÜNEY KORE, ABD'YE UYGULADIĞI KOTAYI ARTTIRMIŞTI

Yeni anlaşma kapsamında Güney Kore'nin Amerikalı otomobil üreticilerine uyguladığı mevcut kotayı 25 binden 50 bine çıkararak, Ford ve General Motors marka araçların ülkeye ithal edilmesini kolaylaştıracağı bildirilmişti.

Güney Kore'nin ABD'ye yönelik çelik ithalatını yaklaşık yüzde 30 azaltmasını öngören anlaşmanın, ülkenin Trump yönetiminin bir süre önce hayata geçirdiği çelik ve alüminyum tarifelerinden süresiz olarak muaf tutulmasını sağlayacağı kaydedilmişti.