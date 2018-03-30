Afrin'deki askerlere mektup yazmıştı! Karşılıksız kalmadı

Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek olabilmek için Borlu Gazi Ortaokulu'nda kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında toplanan atkı, bere ve eldivenlere maddi imkansızlık nedeniyle destek olamayan 6'ncı sınıf öğrencisi Şeyma Adıyaman, Afrin'deki Mehmetçiğe şu sözlerin yer aldığı duygu yüklü mektup yazdı:

"Ben okulu bırakacaktım ama sizin cesaretinizi duyunca vazgeçtim ve polis olmaya karar verdim. Size çoraplar, eldivenler, bereler, atkılar göndermek isterdim ama babam olmadığı için eve annem bakıyor. O da zar zor. Sizler için tarlada çalışabilirim."

ASKER AĞABEYLERİNDEN DESTEK

Şeyma'ın eğitimine devam etmesini isteyen Afrin'deki askerler, öncelikle Şeyma'ya tek tek telefon açarak duygu yüklü mektubundan dolayı teşekkür etti. Ardından askerler tarafından Şeyma'nın eğitimi için toplanan para, Köprübaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kanmaz tarafından annesi Şirvan Çiçek'e teslim edildi. Ayrıca Manisa İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Muhammet Sevinç de Şeyma Adıyaman'ı okulunda ziyaret ederek, içten mektubundan dolayı jandarma adına teşekkürlerini iletti.

"ALLAH ONLARI KORUSUN"

Verdikleri destekten dolayı Afrin'deki Mehmetçiklere teşekkür eden Adıyaman, "Okulumuzda kampanya başlatmışlardı. Atkı, bere, çorap almak istedim. 'Anne alalım mı, arkadaşlarım alıyor' dedim. Annem de paramızın olmadığını söyledi. 'Bir daha ki sefere alabiliriz' dedi. Ben de 'tamam' dedim, üzüldüm ve mektup yazmaya karar verdim. Mektupta durumumuz olmadığı için atkı, bere, çorap alamadığımı ve babamın olmadığını yazdım. Mektup ellerine ulaşınca

önce telefonla aradılar. Okula ve eve askeri yetkililer ziyarete geldi. Afrin'den çok arayan oldu. Hediye olarak kitap, anahtarlık, şapka gönderdiler. İnşallah hiçbiri şehit olmaz, kazanırlar. Allah onları korusun" diye konuştu.

Okul Müdürü Erhan Sever ise, Şeyma'nın mektubunun Afrin'deki askerlere moral kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Şeyma'nın mektubu Afrin'e gönderildikten sonra Binbaşı bizi aradı, mektubu okuduğunu ve Şeyma'ya ulaşmak istediğini söyledi. Böyle bir dönemde milli birlik duygusuyla yazılan bir mektup için öğrencimize teşekkür ediyorum. Böyle bir morale çok ihtiyacımız vardı. Bu mektup askerlerimize moral oldu" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kanmaz ise Şeyma'nın mektubunun askerleri motive ettiğinin altını çizerek, "Köprübaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Zeytin Dalı Harekatı başlayınca proje geliştirdik. Afrin'deki askerlerimiz üşümesin kampanyasıyla öğrencilerimiz bot, kaban, eldiven, bere gönderdiler. Her öğrencimiz de Mehmetçik için mektup yazdı. Proje kapsamında öğrencilerimiz topladıklarını İl Jandarma Komutanlığı aracılığıyla gönderdik. Amacımız yardım değil, askerimize moral vermekti. Devletimiz oradaki askerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor, biz de onlara moral verelim dedik. Şeyma'nın yazdığı mektup askerimizi duygulandırmış ve askerimize motive kaynağı olmuş. Askerlerimizin morallerinin yüksek olması, Şeyma'nın mektubunun onları motive etmesi bizi çok sevindirdi" dedi.