Avrupalı dostlarımızı yanımızda arzu ediyoruz

Başbakan
Binali Yıldırım dün iki günlük resmi ziyaret için Bosna Hersek
'e gitti. Yıldırım'ı Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic resmi törenle karşıladı. Görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım şunları söyledi:
Türkiye, gelecekte bölgede acıların yaşanmaması için NATO üyeliği konusunda Bosna Hersek'in tam üyelik sürecini destekleyecektir. Diğer Balkan ülkeleriyle birlikte Bosna Hersek'in AB hedeflerinin de gerçekleşmesinden yanayız.
Balkanlar'ın istikrarı ve güvenliği aslında Avrupa'nın güvenliği demektir, Ortadoğu'nun güvenliği demektir. O bakımdan buradaki barışın, istikrarın bozulmaması için bütün bölge ülkelerine büyük sorumluluk düştüğünü biliyoruz.
Türkiye'nin Ortadoğu'da, Suriye ve Irak alanında teröre karşı vermekte olduğu mücadele sadece kendi ülkemizi, kendi vatandaşlarımızı emniyete almakla kalmıyor aynı zamanda Balkanlar'ın, Avrupa'nın da bir mülteci akınına uğraması ve terör faaliyetlerine maruz kalmasının da önüne geçiyor.
Bu bakımdan Avrupalı dostlarımız başta olmak üzere bölge ülkelerinin, ülkemizin bu mücadelesinde çok daha fazla yanımızda olmasını arzu ediyoruz. Bu bölgelerin hangi birinde, hangi bir ülkede bir sıkıntı meydana gelse, zincirleme reaksiyon gibi bütün ülkeleri olumsuz etkiliyor. Bunun acı tecrübelerini yakın geçmiş tarihimizde gördük.
FETÖ'nün yapmaya çalıştığı darbeye karşı Bosna Hersek hükümeti çok hızlı bir şekilde tepki vermiş ve bu darbeye karşı olduğunu açıkça ilan ederek ülkemizin yanında yer almıştır. Bu örgüt küresel bir örgüt, 160 farklı ülkede faaliyetleri var. Desteklerinin devam etmesini arzu ediyoruz.
Toplam ticaret rakamına baktığımız zaman, 617 milyon dolar. Daha önce koyduğumuz hedef 1 milyar doların üzeri.
Bosna Hersek'te Türk yatırımcıların üstlendiği projelerin tutarı 600 milyon dolar. TİKA 300 milyon dolarlık proje yaptı. Ziraat Bankası 100 milyon euro'luk kredi sundu. TÜRK İYE'NİN MÜCADELESİ İNSANLIK ONURU İÇİN
BAŞBAKAN Yıldırım, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ndeki konuşmasında da şu mesajları verdi:
Türkiye, Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmak istiyor ancak bunu ne pahasına olursa olsun yapmak istemiyor. Müslüman kimliğimizi koruyarak, değerlerimizi koruyarak AB üyesi olabiliriz. Bize 'bundan vazgeç' diyorlarsa o zaman böyle bir birliğin bize hiçbir faydası olmaz.
Eğer Türkiye bu terörle mücadeleyi vermemiş, yerinden yurdundan edilen milyonlarca insana sahip çıkmamış olsaydı, emin olun ki terör ve göç, mülteci akını Balkanlar'ı da Avrupa'yı da istila eder ve buralarda hayat yaşanmaz hale gelirdi. Bütün bu fedakarlıklar ortadayken Avrupalı dostlarımızın bazı marjinal örgütlerin yönlendirmesiyle Türkiye'ye haksız şekilde bir tutum içerisine girmesi de doğrusu bizi üzüyor ve bunu kabul etmek mümkün değildir.
Türkiye'nin Afrin'de de Fırat Kalkanı bölgesinde de Irak'ın kuzeyinde de verdiği mücadele insanlık onurunun mücadelesidir. O bakımdan marjinal terör örgütlerinin, FETÖ'nün, PKK bölücü örgütünün propagandasıyla, algı operasyonlarıyla Türkiye hakkında kanaat oluşturmak Avrupa Birliği'ne de yakışmıyor, dostluğa da yakışmıyor, müttefikliğe de yakışmıyor. BELEDİYE SEÇİMLERİ İÇİN MHP İLE İTTİFAK YOK
Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek'e hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu: "Meclis'ten geçen, MHP ile AK Parti
'nin müşterek verdiği teklifte, milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partilerin ittifak yapabilmelerine imkan sağlayan kanun çıktı. Buna göre isteyen partiler istediği başka partilerle müşterek seçime gidebilecekler. Partiler kendi kurumsal kimliğini muhafaza ederek seçime girebiliyor ve seçim sonuçları da ittifak yapan partilerin aldığı oylar nispetinde ortaya çıkıyor. Bizim şu aşamadaki MHP ile yapacağımız ittifak, Cumhurbaşkanlığı seçimini ve milletvekilliği seçimlerini kapsıyor. Belediye seçimleriyle ilgili şu an için MHP ile herhangi bir ortak çalışmamız yok." ANKARA